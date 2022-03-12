При поддержке Банка АВВ избран «Предприниматель года»
Определился победитель конкурса «Предприниматель года», организованного EY Азербайджан при финансовой поддержке банка АВВ. По итогам голосования жюри главным победителем конкурса этого года стала основательница бренда ZIRA Natural & Gourmet Афет Ахмедова, получившая право представлять Азербайджан на международном конкурсе «Предприниматель года» в Монако.
Также были названы победители по следующим номинациям: в номинации «Инновации» награжден Рашад Мирзаев, представляющий ATL Tech, в номинации «Лучшее клиентское решение» лучшим стал Вугар Джафаров, основатель и директор платежной системы YIĞIM, а победительница конкурса Афет Ахмедова была отмечена и в номинации «Социальное влияние».
Наряду с АВВ партнером данного конкурса является Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (АРМСБ), а также компании EKVITA и AZPROMO.
Председатель правления АВВ Аббас Ибрагимов, выступая на церемонии награждения, подчеркнул, что банк уже третий год подряд оказывает поддержку конкурсу «Предприниматель года»: «Как ведущий банк в стране мы всегда поддерживаем предпринимателей и отвечаем на все пожелания, предлагая доступные продукты и услуги. В то же время мы стремимся повысить ценность предпринимательства посредством интересных проектов. «Предприниматель года» как раз один из таких проектов, который становится доброй традицией в Азербайджане и способствует развитию деловой культуры в нашей стране».
Председатель правления АРМСБ Орхан Мамедов отметил: «Поддержка малого и среднего бизнеса является одним из ключевых приоритетов экономического развития Азербайджана, и нам удалось предпринять ряд важных шагов для достижения этой цели. Мы очень рады, что конкурс«Предприниматель года» фокусируется на малом и среднем бизнесе и проводится при нашей поддержке уже третий год подряд. Мы также рады активности и заинтересованности предпринимателей в участии в этом конкурсе. Я хотел бы поблагодарить EY Азербайджан и всех партнеров за поддержку и возможность проведения этого конкурса».
Управляющий партнер EY Азербайджан Ильгар Валиев сказал: «Целью этого конкурса является оценка успеха предпринимателей с интересной историей, создающих ценности для сообщества, в котором они живут и работают. EY гордится возможностью чествовать участников конкурса «Предприниматель года -2022».
Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах АВВ можно получить в филиалах и отделениях банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице банка в Facebook.