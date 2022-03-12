При поддержке Банка АВВ избран «Предприниматель года»

Также были названы победители по следующим номинациям: в номинации «Инновации» награжден Рашад Мирзаев, представляющий ATL Tech, в номинации «Лучшее клиентское решение» лучшим стал Вугар Джафаров, основатель и директор платежной системы YIĞIM, а победительница конкурса Афет Ахмедова была отмечена и в номинации «Социальное влияние».

Определился победитель конкурса «Предприниматель года», организованного EY Азербайджан при финансовой поддержке банка АВВ. По итогам голосования жюри главным победителем конкурса этого года стала основательница бренда ZIRA Natural & Gourmet Афет Ахмедова, получившая право представлять Азербайджан на международном конкурсе «Предприниматель года» в Монако.

Наряду с АВВ партнером данного конкурса является Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (АРМСБ), а также компании EKVITA и AZPROMO.

Председатель правления АВВ Аббас Ибрагимов, выступая на церемонии награждения, подчеркнул, что банк уже третий год подряд оказывает поддержку конкурсу «Предприниматель года»: «Как ведущий банк в стране мы всегда поддерживаем предпринимателей и отвечаем на все пожелания, предлагая доступные продукты и услуги. В то же время мы стремимся повысить ценность предпринимательства посредством интересных проектов. «Предприниматель года» как раз один из таких проектов, который становится доброй традицией в Азербайджане и способствует развитию деловой культуры в нашей стране».

Председатель правления АРМСБ Орхан Мамедов отметил: «Поддержка малого и среднего бизнеса является одним из ключевых приоритетов экономического развития Азербайджана, и нам удалось предпринять ряд важных шагов для достижения этой цели. Мы очень рады, что конкурс«Предприниматель года» фокусируется на малом и среднем бизнесе и проводится при нашей поддержке уже третий год подряд. Мы также рады активности и заинтересованности предпринимателей в участии в этом конкурсе. Я хотел бы поблагодарить EY Азербайджан и всех партнеров за поддержку и возможность проведения этого конкурса».

Управляющий партнер EY Азербайджан Ильгар Валиев сказал: «Целью этого конкурса является оценка успеха предпринимателей с интересной историей, создающих ценности для сообщества, в котором они живут и работают. EY гордится возможностью чествовать участников конкурса «Предприниматель года -2022».

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах АВВ можно получить в филиалах и отделениях банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице банка в Facebook.