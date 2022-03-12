В Одессе задержали иностранца с боевыми гранатами, сообщили в Главном управлении Национальной полиции Одесской области.

Отмечается, что правоохранители задержали 40-летнего мужчину на одной из автозаправочных станций, куда он приехал с гранатой Ф-1. Боеприпас был у него в кармане. Еще одну гранату - РГД-5 - полицейские изъяли во время обыска жилья, которое арендовал мужчина.

По данным полиции, он уже обвинялся по делу о разбойном нападении, совершенном в Одессе. На свободе фигурант находился из-за того, что суд ранее изменил ему меру пресечения.