Активисты ворвались в дом после полуночи в понедельник и вывесили украинские флаги и транспаранты с надписью «Это имущество освобождено».

Протестующие заняли особняк подсанкционного российского олигарха Олега Дерипаски стоимостью 25 миллионов фунтов стерлингов в элитном районе Лондона Белгравия. Об этом сообщает Daily Mail.

Особняк считается самым дорогим террасным домом Лондона и является одним из самых эксклюзивных адресов британской столицы.

«Полицию вызвали вскоре после 01:00 в понедельник, 14 марта, в жилой дом на Белгрейв-сквер, SW1. Офицеры прибыли на место и обнаружили, что несколько человек проникли внутрь и вывесили баннеры из окон наверху. Офицеры остаются на месте», - заявили в столичной полиции.

В результате санкций, объявленных в минувший четверг, были заморожены активы Дерипаски и введен запрет на любые операции с частными лицами и предприятиями Британии.

Магнат утверждает, что «не существует никаких фактов», оправдывающих эти меры, и пригрозил обжаловать их в суде.

Считается, что россиянин владеет состоянием в 3,2 миллиарда фунтов стерлингов.