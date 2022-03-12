Путин разрешил регистрацию прав на иностранные самолеты

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о мерах поддержки гражданской авиации, который дает возможность регистрировать права на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у российских компаний, а также выдавать им отечественные сертификаты летной годности. Документ опубликован на официальном портале правовой информации, пишет ТАСС.

Поправки, внесенные в Воздушный кодекс РФ и ряд законодательных актов, позволяют российским авиакомпаниям сохранить парк иностранных воздушных судов и дают возможность эксплуатировать самолеты на внутренних линиях. Сертификация гражданских воздушных судов будет осуществляться с привлечением сертификационных центров и испытательных лабораторий, требования к которым определит Минтранс.