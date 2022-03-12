Израиль не поможет России обходить санкции

Израиль не станет путем для обхода санкций, введенных в отношении России Вашингтоном и странами Запада, заявил глава израильского МИД Яир Лапид, находящийся с визитом в Братиславе, передает ТАСС.

"Израиль не будет путем обхода санкций, введенных против России Соединенными Штатами и странами Запада. Министерство иностранных дел [Израиля] координирует этот вопрос при участии Банка Израиля (Центральный банк страны - ред.), министерств финансов, экономики, энергетики, Управления аэропортов страны и других структур", - написал Лапид в Twitter.