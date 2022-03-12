Чернобыльская АЭС снова без электроснабжения

Российские военные снова повредили линию электропередачи, питающую Чернобыльскую АЭС, утверждает «Укрэнерго».

«Вчера, 13 марта, ремонтная бригада «Укрэнерго» отремонтировала высоковольтную линию электропередачи, которая питает Чернобыльскую АЭС и город Славутич. В 19:07 линию поставили под напряжение и начали восстановление энергопитания инфраструктуры ЧАЭС и города Славутич», — заявили в «Укрэнерго».

В компании утверждают, что завершить работы не удалось, потому что российские военные опять повредили линию. «Ремонтная бригада НЭК «Укрэнерго» вынуждена снова ехать на оккупированную территорию вблизи Чернобыльской АЭС, искать и ликвидировать новое повреждение», — говорится в заявлении.