Баку готов к переговорам с Ереваном по заключению мирного договора при условии, что Армения примет пять базовых принципов. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана.

Азербайджан предлагает следующие принципы для нормализации отношений:

- взаимное признание суверенитета, территориальной целостности, нерушимости международных границ и политической независимости друг друга;

- взаимное подтверждение отсутствия территориальных претензий государств друг к другу и юридическое обязательство не предъявлять такие претензии в будущем;

- воздерживаться от угрозы безопасности друг друга в межгосударственных отношениях, от применения угроз и силы против политической независимости и территориальной целостности, а также от иных обстоятельств, несовместимых с целями Устава ООН;

- делимитация и демаркация государственной границы, установление дипломатических отношений;

- открытие транспорта и коммуникаций, установление других соответствующих коммуникаций и сотрудничество в других областях, представляющих взаимный интерес.

«Хотелось бы отметить, что именно на этих базовых принципах два государства, проведя интенсивные, субстантивные и ориентированные на результат переговоры, могут заключить двустороннее мирное соглашение», - говорится в сообщении МИД Азербайджана.