В Кремле нет данных о нахождении Кадырова в Украине

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что у него нет информации о нахождении главы Чечни Рамзана Кадырова на территории Украины.

"Он (Кадыров) же, по-моему, напрямую не утверждал, что он находится (в Украине). Никаких прямых утверждений не было, поэтому прошу обращаться именно в администрацию главы республики в Чечне", - сказал Песков, отвечая на вопрос о возможном нахождении Кадырова в Украине и о том, согласовано ли это с Кремлем.

"Таких данных нет", - сказал Песков, отвечая на уточняющий вопрос о том, есть ли у Кремля сведения о том, находится ли Кадыров в Украине.