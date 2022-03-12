Россия пригрозила взять под контроль крупные города Украины
Россия не исключает "постановки" крупных населенных пунктов Украины "под полный контроль", сообщили в Кремле.
"В российских вооруженных силах не исключают постановки крупных населенных пунктов в Украине под полный контроль при обеспечении максимальной безопасности населения", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков также говорит, что в начале войны президент России Владимир Путин якобы приказал "не штурмовать немедленно города, включая Киев".