В Кремле не ответили на вопрос о сроках окончания «спецоперации» в Украине

Кремль не называет срок окончания «специальной военной операции», заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, не озвучивается», - ответил Песков на вопрос, озвучивает ли Кремль предполагаемый или планируемый срок окончания «спецоперации», сообщает ТАСС.

При этом Песков не стал отвечать на уточняющий вопрос, доволен ли в целом президент РФ Владимир Путин ходом операции.

По его словам, российская «специальная военная операция» в Украине развивается по плану, будет завершена в срок и в полном объеме. «Россия обладает самостоятельным потенциалом для ведения специальной военной операции на Украине, она развивается по плану, будет завершена в срок и в полном объеме», - указал Песков.