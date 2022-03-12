На территории Сирии открыты центры вербовки наемников, где за последние дни завербовано более тысячи человек, около 400 уже прибыли в Россию с целью последующего участия в войне с Украиной, сообщают в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

По имеющимся данным, в настоящее время вблизи украинской границы в Ростовской (Россия) и Гомельской (Беларусь) областях развернуты лагеря для их размещения и подготовки.

Отмечается, что российские войска продолжают накапливать резервы для ведения войны против Украины.