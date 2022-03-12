Украина нанесла «сокрушительный» удар по российским войскам в Запорожье

Украинские подразделения ракетных войск продолжают наносить огневые поражения по российским войскам как на переднем крае, так и в глубине его боевых порядков. Об этом заявил спикер Запорожской областной военной администрации полковник ВСУ Иван Арефьев.

По словам спикера, "враг продолжает активно применять артиллерию, танки, гранатометы, минометы и вертолеты, использует гражданскую инфраструктуру для военных нужд и не оставляет планы по наступлению на Запорожском направлении. Однако украинские защитники продолжают уничтожать российские войска.

"Российские войска несут потери на направлении Мелитополь – Васильевка, нанесены сокрушительные удары по тыловой инфраструктуре – полевым базам и складам с целью нарушения логистического обеспечения врага на временно занятых территориях Запорожского края. Более точные данные о количестве уничтоженной техники и личном составе противника будут позже – после уточнения", - сказал Арефьев.