В Кремле заявили, что Россия не обращалась за помощью к Китаю

Россия не обращалась к другим государствам с просьбами о содействии в «военной спецоперации» в Украине, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РБК.

Песков отметил, что Россия «располагает потенциалом для проведения операции на Украине».

В воскресенье, 13 марта, The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщила, что Россия попросила у Китая военное оборудование и другую помощь. Что именно запросила Москва, собеседники газеты не уточнили. Телеканал CNN со ссылкой на два источника в Вашингтоне сообщал, что Москва попросила у Пекина дроны и экономическую поддержку. Позднее официальный представитель китайского МИД Чжао Лицзянь назвал сообщения о запросе Россией у КНР военной помощи ложными.