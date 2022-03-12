Банк Республика и Университет ADA подписали меморандум о сотрудничестве

16:30

Банк Республика и Университет ADA 14 марта подписали меморандум о сотрудничестве. Основной целью подписания документа является обеспечение сотрудничества и партнерства между cторонами в областях, представляющих взаимный интерес. Соглашение подписали исполнительный проректор Университета ADA Фариз Исмаилзаде и председатель правления Банка Республика Тариэль Исмайлов.

Фариз Исмаилзаде подчеркнул важность реализации стартап-инициатив, инициированных студентами Университета ADA, а также значимых для общества инновационных проектов. Отметив, что сотрудничество с компаниями, представленными в бизнес-среде, постоянно расширяется, проректор рассказал и о готовящихся в Университете ADA специалистах в области информационных технологий, вычислительной техники и Биг дата, а также о важности сотрудничества с Банком Республика, имеющим с 30-летний опыт работы на рынке. Банк Республика, сотрудничающий с более чем 1200 организациями, поддерживает создание в нашей стране бизнес-модели, основанной на человеческом капитале. Отметив, что для ускорения процесса в этом направлении в Банке создана Лаборатория информационных технологий (IT LAB), Тариэль Исмайлов выразил уверенность, что сотрудничество с Университетом ADA, который занимается подготовкой кадров в соответствии с требованиями рынка труда, будет еще более эффективным.