«Вечером обязательно доложим»: Зеленский о «сложных» переговорах с Москвой

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал сегодня вечером рассказать об итогах переговоров с Россией, очередной раунд которых проходит в эти минуты в видеоформате.

«Сегодня уже началась видеовстреча делегаций. Она продолжается. Все ждут новостей. Вечером обязательно доложим», - сказал президент Украины в видеообращении, передает Интерфакс-Украина.

Владимир Зеленский призвал украинцев «держаться, бороться, чтобы победить»: «Чтобы прийти к заслуженному украинцами миру. Честный мир. С гарантиями безопасности для нашего государства, наших людей. И чтобы возложить это на бумагу в переговорах, сложных переговорах».

Президент Украины отметил, что «российское государство готовилось к войне десятки лет. Они накопили значительный военный ресурс... ради покорения соседей».