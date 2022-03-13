Руководство ПО «Азеригаз» провело встречу с гражданами в городе Шемаха.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе производственного объединения, во время встречи гендиректор «Азеригаз» Руслан Алиев провел прием граждан из Шемахи. Наряду с руководителем объединения в приеме приняли участие заместитель генерального директора по капитальному строительству Рамиль Искендеров, а также руководящие лица Агсуинского регионального управления по эксплуатации газа, сферы услуг Шемахи и Гобустана.

На встрече были заслушаны проблемы и предложения граждан из Шемахинского и Гобустанского районов. В обращениях затрагивались вопросы индивидуальной газификации, прокладки газовых линий в населенные пункты и новые жилые массивы, приема на работу, замены газовых линий и другие.