Руководство ПО «Азеригаз» провело прием граждан в Шемахе ФОТО
Руководство ПО «Азеригаз» провело встречу с гражданами в городе Шемаха.
Как сообщили haqqin.az в пресс-службе производственного объединения, во время встречи гендиректор «Азеригаз» Руслан Алиев провел прием граждан из Шемахи. Наряду с руководителем объединения в приеме приняли участие заместитель генерального директора по капитальному строительству Рамиль Искендеров, а также руководящие лица Агсуинского регионального управления по эксплуатации газа, сферы услуг Шемахи и Гобустана.
На встрече были заслушаны проблемы и предложения граждан из Шемахинского и Гобустанского районов. В обращениях затрагивались вопросы индивидуальной газификации, прокладки газовых линий в населенные пункты и новые жилые массивы, приема на работу, замены газовых линий и другие.
Сообщается, что генеральный директор ПО «Азеригаз» Руслан Алиев лично выслушал около 30 граждан и дал соответствующее поручение руководителям структур Агсуинского регионального управления по эксплуатации газа, служб Шемахи и Гобустана для решения поднятых вопросов. Часть вопросов, поднятых гражданами во время приема, была решена на месте. А обращения, связанные с вопросами, выходящими за пределы полномочий объединения, были зарегистрированы для доведения до соответствующих органов и взяты под контроль.
Генеральный директор подчеркнул, что ПО и впредь будет регулярно проводить встречи с гражданами в отдельных регионах.