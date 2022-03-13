Он пояснил, что решение было принято в связи с «яркой антироссийской направленностью работы ассамблеи». Также он напомнил, что Москва в данный момент рассматривает вопрос о выходе из Совета Европы.

«Принято решение не принимать участие в работе комитетов и органов ПАСЕ, в пленарных заседаниях», — сказал Башкин.

Сенатор, член российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Александр Башкин заявил, что Россия не будет принимать участие в заседаниях органа, сообщает РИА Новости.

Как сообщил агентству еще один член делегации, сенатор Владимир Круглый, ПАСЕ уже уведомила российскую сторону о приостановке ее членства в ассамблее. Решение было принято по итогам заседания комитета министров СЕ (КМСЕ). Уведомление направили в Совфед и Госдуму.

Глава делегации России в ПАСЕ Петр Толстой, в свою очередь, отметил, что Москва не участвует в работе ассамблеи и других органов Совета Европы. Он предположил, что в ближайшее время Россия может денонсировать соглашение и выйти из организации.