AZAL обсудил с Пакистаном и Болгарией сотрудничество в области гражданской авиации

Согласно сообщению, на встрече с послом Пакистана состоялся обмен мнениями по повестке взаимного сотрудничества между Азербайджаном и Пакистаном в области гражданской авиации, также были обсуждены перспективные планы по увеличению пассажиропотока. Стороны отметили, что предпринимаемые противоэпидемические меры позволили добиться улучшения ситуации с COVID-19.

В понедельник, 14 марта, президент AZAL Джахангир Аскеров провел встречи с послом Пакистана в Азербайджане Билалом Хайи и послом Болгарии в Азербайджане Николаем Янковым, передает пресс-служба ЗАО «Азербайджанские Авиалинии».

Была отмечена важность возобновления авиасообщения между странами. На этой неделе Pakistan International Airlines начнет выполнять рейсы в Баку из двух городов Пакистана - Карачи и Лахора. Национальный авиаперевозчик Азербайджана также планирует начать полеты из Баку в Лахор.

Джахангир Аскеров отметил, что открытие прямого авиасообщения послужит дополнительным стимулом для развития туризма и деловых отношений между двумя странами. По словам посла Билала Хайи, выполнение регулярных рейсов придаст новый импульс развитию политических, экономических и культурных связей между Азербайджаном и Пакистаном.

На встрече президента AZAL Джахангира Аскерова с послом Болгарии в Азербайджане Николаем Янковым состоялся обмен идеями, прогнозами, своим видением текущей ситуации в сфере гражданской авиации и предпринимаемыми авиакомпаниями двух стран мерами по выходу из противоэпидемических ограничений. Джахангир Аскеров и Николай Янков обсудили на встрече перспективы возобновления авиарейсов между Софией и Баку.

По словам президента AZAL, во всех аэропортах Азербайджана действуют пятая и седьмая степени свободы воздушного пространства. Эти степени позволяют всем иностранным авиаперевозчикам без каких-либо ограничений выполнять рейсы из Азербайджана в 40 стран Европы, Северной Америки, Австралии и Юго-Восточной Азии.

По словам посла Николая Янкова, дальнейшее взаимовыгодное и тесное сотрудничество послужит развитию деловых и культурных связей между двумя странами.