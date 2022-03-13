Токаев запретил вывозить из Казахстана валюту и золотые слитки

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О мерах по обеспечению финансовой стабильности Республики Казахстан".



Казахские СМИ пишут, что в целях защиты национальных интересов Казахстана и обеспечения его финансовой стабильности президент Токаев постановил запретить вывоз из страны: наличной иностранной валюты и (или) денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент 10 000 (десять тысяч) долларов США и рассчитанной по курсу Национального банка Республики Казахстан, установленному на дату вывоза; золотых слитков аффинированного золота 5, 10, 20, 50 и 100 граммов и инвестиционных монет из золота ALTYN BARYS и из серебра KÚMIS BARYS, выпускаемых Национальным банком Казахстана, а также аффинированного золота свыше 100 граммов.

В указе президента Казахстана отмечается, что меры предприняты для защиты национальных интересов Казахстана и обеспечения финансовой стабильности республики.