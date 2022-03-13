Немецкий химический гигант приостанавливает инвестиции в России

«Наша позиция в том, что эта бесполезная война уже забрала много жизней. Как у фармкомпании у нас есть этические обязательства в каждой стране, в которой мы работаем. Если мы откажемся от поставок, необходимых нашим клиентам, в том числе онкобольным, людям, страдающим сердечными заболеваниями или беременным женщинам, то это возложит еще больший груз на человечество», - говорится в заявлении компании.

Отмечается, что компания уже поставила в Россию семена на 2022 год, но будет «внимательно следить за политической ситуацией» и примет решение о поставках на 2023 год в зависимости от развития конфликта в Украине.

Bayer — одна из крупнейших в мире фармацевтических компаний. Кроме лекарств она производит средства для защиты растений от вредителей и болезней. Концерн поставляет в Россию не только лекарства, но и семена.