Из Нахчывана в Болгарию пытались провезти 97 кг героина фото
Азербайджанские таможенники пресекли очередную попытку незаконного провоза наркотических средств через территорию Азербайджана.
При досмотре грузовика Scania на таможенном пункте Джульфа на рентгеновском аппарате проявились подозрительные предметы. Грузовик перевозил сырье из Ирана в Болгарию через территорию Нахчыванской Автономной Республики.
В ходе досмотра грузовика обнаружено 113 свертков, в которых было упаковано 97,8 кг героина.
По факту возбуждено уголовное дело.