При досмотре грузовика Scania на таможенном пункте Джульфа на рентгеновском аппарате проявились подозрительные предметы. Грузовик перевозил сырье из Ирана в Болгарию через территорию Нахчыванской Автономной Республики.

В ходе досмотра грузовика обнаружено 113 свертков, в которых было упаковано 97,8 кг героина.

По факту возбуждено уголовное дело.