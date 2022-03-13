Pfizer направит полученную в России прибыль на помощь гражданам Украины

Американская фармацевтическая компания Pfizer приостановит запланированные инвестиции в России, но при этом продолжит поставлять в страну медикаменты, говорится в пресс-релизе компании, передает ТАСС.

"Добровольная приостановка поставок наших лекарств в Россию будет прямым нарушением нашего основополагающего принципа приоритета пациентов. Прекращение поставок лекарств, в том числе для лечения рака или сердечно-сосудистых заболеваний, приведет к значительным страданиям пациентов и потенциальной гибели людей, особенно среди детей и пожилых людей", - отмечается в сообщении.

При этом компания заявила, что сохранение поставок не означает, что она продолжит вести бизнес в России в обычном режиме: "Хотя Pfizer не владеет и не управляет никакими производственными площадками в России, мы прекратим все запланированные инвестиции с местными поставщиками, предназначенные для наращивания производственных мощностей в стране".

Также в заявлении отмечено, что вырученные от продажи в России лекарств средства будут направлены на гуманитарную помощь гражданам Украины.