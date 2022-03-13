Украинская армия взяла под контроль трассу Николаев - Новая Одесса
Трасса из Николаева в Новую Одессу находится под контролем Вооруженных сил Украины и территориальной обороны, сообщил в Telegram главы Николаевской областной военной администрации Виталия Кима руководитель патрульной полиции Николаевщины Виталий Данила.
«Проезд от Новой Одессы в Николаев обеспечен – он находится под контролем Вооруженных сил Украины. На 196 км лежат деревья. Это для безопасности выставила территориальная оборона», – приводит слова Данилы Укринформ.