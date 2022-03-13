Ровшан Рзаев выслушал проблемы бывших беженцев в Геранбое

На прием пришли в основном временно поселившиеся в Геранбое вынужденные переселенцы. Их обращения были связаны с предоставлением жилых помещений специального назначения, принадлежащих Государственному жилищному фонду, назначением единого ежемесячного пособия и вопросами занятости.

Было отмечено, что президент Ильхам Алиев принял необходимые меры по усилению социальной защиты вынужденных переселенцев, а первый вице-президент Мехрибан Алиева проявила особое внимание и заботу к этой категории людей. Граждане были проинформированы о ходе выполнения поручений главы государства по восстановлению освобожденных от оккупации территорий, началу возвращения вынужденных переселенцев в родные края.

Подчеркивалось, что жилые дома для вынужденных переселенцев теперь строятся только на освобожденных территориях и в ближайшие годы работа в этой сфере будет ускоряться. Во время возвращения, которое будет проходить поэтапно, в новые квартиры будут переселяться в первую очередь те, кто проживает в наиболее тяжелых условиях в местах временного проживания.

Часть вопросов, поднятых гражданами во время приема, была решена на месте. Даны соответствующие поручения в связи с рассмотрением других вопросов и принятием необходимых мер.