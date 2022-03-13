Британский министр предложил свой дом для украинских беженцев

Министр правительства Великобритании по вопросам транспорта Грант Шаппс заявил, что готов принять украинских беженцев у себя дома. Об этом он написал в Twitter.

"Последние несколько недель мы всей семьей обсуждали разрушительную ситуацию в Украине, и поэтому мы намерены сегодня подать заявку, чтобы присоединиться к другим британским домохозяйствам, чтобы предложить наш дом для предоставления убежища украинцам, пока им не станет безопасно вернуться в свою страну" , – написал Шаппс.

В понедельник глава Минздрава Британии Саджид Джавид заявил, что по состоянию на субботу его страна выдала по меньшей мере 3000 виз для убегающих от войны украинцев.