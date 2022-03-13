В Физули автомобиль дорожной полиции попал в аварию: есть погибшие

Согласно информации, 13 марта около 14:00 на территории города Физули столкнулись два Mercedes-Benz, за рулем которых находились Новруз Оруджев и Ильгар Гумбатов. В результате Н.Оруджев и его пассажир Таваккюль Алиев скончались на месте, а И.Гумбатов и трое находившихся в его машине пассажиров были госпитализированы.

В Физулинской районной больнице сообщили местным СМИ, что все пострадавшие перевезены в Баку. Начальник отдела дорожной полиции Шушинского районного отдела полиции Ильгар Гумбатов, получивший в результате ДТП черепно-мозговую травму, госпитализирован в больницу МВД. Двое других пострадавших — сотрудники одной из компаний. Одного из них доставили в НИИ травматологии и ортопедии при Городской клинической больнице №1.

В отделе полиции Физулинского района ведется расследование.