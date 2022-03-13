Зеленский: Россия уже не знает, где искать резервы

Украина наносит такой удар российской армии, что они уже не знают, где искать дополнительные резервы. Об этом сказал в своем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский.

"ВСУ ведут себя мужественно и креативно. Мы приносим такие потери врагу, что он уже не знает, где еще искать резерв, где еще искать помощь. Это жалкое зрелище. Но мы не имеем права расслабляться", - сказал Зеленский.

Он также напомним, что сегодня в Украине отмечается День добровольца.

"Мы можем не замечать друг друга в обычной жизни, но видя угрозу нашей жизни, нашему духу, Украине, мы не колеблемся ни минуты если мы украинцы. Мы объединяемся и делаем все, чтобы защитить свое", - заявил он.

Солидарность всех украинцев, мощное волонтерское движение и массовое вступление в ряды Теробороны Зеленский назвал предпосылкой к победе.

Глава государства также отметил, что пока идет война, должна восстанавливаться экономика.

"На улицах должна появиться жизнь, там, где это позволяет безопасность. Аптеки, торговля, любой бизнес, какой может работать сегодня. Чтобы страна жила, чтобы началось обновление Украины, и это зависит от каждого из нас", - подчеркнул Зеленский