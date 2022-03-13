В России могут заблокировать Youtube

Замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиями и связи Антон Горелкин заявил, что блокировка YouTube может произойти в ближайшее время в том случае, если видеохостинг не выполнит законные требования Роскомнадзора.

«Решительность российского государства в вопросе блокировки Instagram – это четкий сигнал: то же самое в ближайшее время может случиться с YouTube, если видеохостинг продолжит выступать орудием в информационной войне. Платформа делает это неприкрыто и, очевидно, по команде владельцев», - цитирует Горелкина РИА Новости.

По его словам, все юридические основания для ограничения доступа к платформе у Роскомнадзора есть.

«Список нарушений очень внушительный. Перечислю лишь основные: не удален 2501 материал противозаконной и деструктивной направленности, проигнорированы требования РКН удалить 2387 материалов с недостоверной информацией о военных действиях на Донбассе, практически в постоянном режиме осуществляется цензура в отношении российских пользователей и российских СМИ», - добавил парламентарий.