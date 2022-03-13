В России могут заблокировать Youtube

Замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиями и связи Антон Горелкин заявил, что блокировка YouTube может произойти в ближайшее время в том случае, если видеохостинг не выполнит законные требования Роскомнадзора.

«Решительность российского государства в вопросе блокировки Instagram – это четкий сигнал: то же самое в ближайшее время может случиться с YouTube, если видеохостинг продолжит выступать орудием в информационной войне. Платформа делает это неприкрыто и, очевидно, по команде владельцев», - цитирует Горелкина РИА Новости.

По его словам, все юридические основания для ограничения доступа к платформе у Роскомнадзора есть.

«Список нарушений очень внушительный. Перечислю лишь основные: не удален 2501 материал противозаконной и деструктивной направленности, проигнорированы требования РКН удалить 2387 материалов с недостоверной информацией о военных действиях на Донбассе, практически в постоянном режиме осуществляется цензура в отношении российских пользователей и российских СМИ», - добавил парламентарий.

Антон Горелкин

По его словам, предотвратить санкции против хостинга может сегодня только сам YouTube.

«Платформе нужно выполнить наши законные требования, ведь Роскомнадзор не требует ничего сверхъестественного. Пусть прекратят участие в информационной войне на одной из сторон конфликта, вернутся к собственным декларируемым принципам нейтральности и объективности, перестанут разжигать русофобию и культуру отмены в отношении нашего народа», - отметил он.