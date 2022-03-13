Грузинский «вор в законе» сбежал из украинской тюрьмы после обстрелов

В Винницкой области украинским силовикам удалось задержать на границе "вора в законе" Георгия Киладзе по прозвищу "Гега Озургецкий", который с июня 2021 года находится в санкционных списках СНБО.

В 2020 году Киладзе был приговорен к 7,5 годам лишения свободы за покушение на умышленное убийство. Он отбывал наказание в Новгород-Северской исправительной колонии №31 в Черниговской области. В феврале 2021 года 28-летний "вор в законе" был дополнительно уведомлен о подозрении в распространении преступного воздействия в обществе лицом в статусе "вора в законе" и участии в проведении "сходки".

После начала полномасштабной войны против Украины вышеуказанное учреждение исполнения наказаний оказалось на оккупированной территории. По словам задержанного Киладзе, в конце февраля 2022 года он самовольно покинул колонию после того, как начались артобстрелы.