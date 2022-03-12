Саакашвили госпитализировали, но затем вернули в тюрьму

Находящийся в заключении экс-президент Грузии Михаил Саакашвили был госпитализирован в гражданскую клинику в Тбилиси для проведения обследований, а затем возвращен в тюрьму. Об этом написал сам Саакашвили в Facebook, передают «Новости-Грузия».

«После многомесячных просьб вчера поздно вечером меня отвезли в Республиканскую больницу. Там были проведены электронейромиография (ЭНМГ) и гастроскопическое исследование. Первая процедура полностью подтвердила диагноз различных консилиумов, что в пенитенциарной системе у меня развилась нейропатия, когда невозможно чувствовать конечности и разные части тела, а также энцефалопатия Вернике, приводящая к двигательным и координационным нарушениям, потере памяти», - отметил Саакашвили.

По его словам, врачи Республиканской больницы считают, что, если немедленно не начать серьезное лечение, болезнь будет быстро прогрессировать и закончится инвалидизацией или смертью.