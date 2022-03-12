В Украине заявили, что российские военные устроили взрыв около Запорожской АЭС
«Российские военные, захватившие Запорожскую АЭС, взорвали часть неразорвавшихся на атомной электростанции мин прямо у энергоблока №1», - говорится в сообщении «Энергоатома».
Оператор всех АЭС Украины утверждает, что россияне и дальше планируют совершать подрывы на крупнейшем ядерном объекте Европы.
«Какие еще теракты нужны для решительных действий партнеров, в частности МАГАТЭ?», - говорится в заявлении.
В «Энергоатоме» также сообщили, что во время взрывов персонал покидал рабочие места.
«Изменился ли радиационный фон на территории Запорожской АЭС после взрывов, пока неизвестно», - отметили в ведомстве.