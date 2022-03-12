Икрам Нур, автор haqqin.az 18:32

У России есть неделя, чтобы отказаться от своих требований в рамках ядерных переговоров с Ираном. Об этом заявили в администрации Байдена, указавшей на то, что желание Москвы вывести развитие экономических связей с Тегераном из-под санкций по украинскому досье тормозит весь диалог. Это самый «серьезный камень преткновения и препятствие на пути к договоренности», утверждают американские источники. Неожиданные требования России - увязать заключение ядерной сделки с Ираном с вопросом санкций, введенных против нее из-за вторжения в Украину, - создали крайне сложную ситуацию на переговорах в Вене. В первые дни даже заговорили о том, что переговоры могут быть сорваны.

Однако и иранская, и американская стороны лихорадочно искали выход – и, кажется, нашли. Сейчас они прорабатывают проект подписания сделки без участия России. «Мы будем открыты для различных альтернатив. Мы на данный момент ничего не исключаем», – говорят официальные лица США, комментируя идею «дисквалификации» Москвы. При этом они подчеркивают, что на удовлетворение российских требований не пойдут ни при каких обстоятельствах. Иран в возмущении от российских действий, Китай многозначительно молчит – но молчание это с оттенком недовольства. Западные участники переговоров в Вене еще пытаются как-то уговорить Москву, но их терпение на исходе и они уже готовятся к решительным шагам для того, чтобы оставить Россию за бортом договоренностей. Словом, все у российской стороны получилось по известному принципу Черномырдина: «Хотели как лучше, а получилось как всегда». Но на всякий случай Вашингтон обратился с просьбой к Катару провести дополнительные консультации с российской стороной. Хотя бы для того, чтобы понять, чего же Москва действительно хочет и насколько серьезно намерена эти свои желания отстаивать. Именно для этого министр иностранных дел Катара шейх Мухаммед бин Абдулрахман Аль Тани 13 марта спешно вылетел в российскую столицу, где провел переговоры с Сергеем Лавровым.