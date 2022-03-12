Россия заявила о полном контроле над Мелитополем и Херсоном

18:51

«Украинские войска продолжают использовать «режим тишины» для перегруппировки и восстановления боеспособности». Об этом на брифинге сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев. По его словам, средствами объективного контроля, в том числе с использованием беспилотных летательных аппаратов, ВС России постоянно фиксируют все изменения обстановки на гуманитарных маршрутах. Он заявил, что из десяти предлагаемых Россией маршрутов украинские власти согласовали на сегодня только три, но при этом в очередной раз ни одного гуманитарного коридора в Россию.

«Россия согласилась на предложенные Киевом одиннадцать дополнительных гуманитарных коридоров на киевском, запорожском, мариупольском, луганском и донецком направлениях», - подчеркнул представитель Минобороны. Мизинцев отметил, что при этом просьбы украинской стороны по доставке гуманитарных грузов в Мелитополь и Херсон выглядят абсурдными. «Еще раз сообщаем, что указанные города находятся под полным контролем России, их население продолжает жить мирной жизнью и обеспечено Российской Федерацией всем необходимым. Проблем в оказании помощи жителям данных населенных пунктов нет», - подчеркнул он.