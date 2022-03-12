Венгрия против поставок вооружения Украине

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что ракетные удары вблизи Львова подчеркивают важность предыдущего решения венгерского правительства не разрешать транспортировку летальной помощи через Венгрию в Украину, сообщает Hungary Today.

Сийярто подчеркнул, что Венгрия будет сопротивляться всем формам давления и будет сохранять запрет на ввоз оружия в Украину со своей территории.

Военные действия в Украине становятся все более серьезными и смещаются к западу, добавил он.

По словам министра, российские военные операции четко показывают, что транспортировка оружия представляет серьезные риски для Венгрии и украинского Закарпатья, где проживает много этнических венгров.