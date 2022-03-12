Кадыров написал и опубликовал политическую статью «Крах однополярного мира»

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал статью «Крах однополярного мира», в которой поделился своим видением ситуации по международным отношениям России и Запада, выливающейся сегодня в украинский кризис, передает РИА Новости.

«Вижу, что не все мои подписчики знакомы с политической повесткой, и решил, что вам будет полезно прочитать и понять, кто на самом деле агрессор в современном мире, как и почему Россия отстаивает свои интересы», - написал Кадыров.

В статье Кадыров отметил, что ссылаясь на свой тяжелый жизненный и боевой опыт, постарается донести до читателя, что сейчас происходит на политической карте мира.