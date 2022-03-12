Bayer тоже уходит из России и Беларуси

Bayer приостанавливает деятельность в России и Беларуси, за исключением поставок основных товаров для здравоохранения и сельского хозяйства, сообщается на официальном сайте фармацевтической корпорации.

В корпорации уточнили, что речь идет о приостановке всех инвестиционных проектов, а также рекламной и маркетинговой деятельности.

Также отмечается, что у корпорации есть этические обязательства – в каждой стране, в которой работает.

«Отказ гражданскому населению в основных медицинских и сельскохозяйственных продуктах, таких как лекарства от рака или сердечно-сосудистых заболеваний, товары для здоровья для беременных женщин и детей, а также семена для выращивания продуктов питания только бы умножил продолжающиеся человеческие потери», - заявили в компании.