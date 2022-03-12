Украина благодарит Турцию за солидарность
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поделился подробностями беседы с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, передает РБК-Украина.
Отмечается, что по итогам разговора министр выразил благодарность Турции за проявление солидарности в непростое время.
«Он проинформировал меня о продолжающихся усилиях Турции по прекращению войны России против Украины. Мы договорились продолжать координировать наши общие шаги для восстановления мира в Украине», – написал дипломат в Twitter.