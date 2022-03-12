Зеленский выступит перед конгрессом США

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 16 марта, выступит в видеоформате перед двумя палатами Конгресса США, передает NBC News со ссылкой на совместное заявление спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидера большинства в Сенате США Чака Шумера.

«В то время как в Украине идет война, мы с большим уважением и восхищением перед украинским народом приглашаем всех членов Палаты представителей и Сената посетить виртуальную речь в Конгрессе Соединенных Штатов, которую произнесет президент Украины Владимир Зеленский в среду, 16 марта в 09.00 часов», - говорится в заявлении.

Прямая трансляция видеообращения будет доступна для всеобщего просмотра.

«Конгресс остается непоколебимым в своей преданной поддержке Украине, когда она сталкивается с жестокой и дьявольской агрессией путина, а также принятии законов для удара и изоляции российской экономики, а также предоставлении гуманитарной и экономической помощи Украине, а также помощи по безопасности», - говорится в заявлении.