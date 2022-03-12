В России запретили экспорт пшеницы и сахара

Вице-премьер России Виктория Абрамченко сообщила, что завизировала проект по запрету экспорта зерновых до 30 июня, передает РИА Новости.

«Завизировала внесенные Минпромторгом акты по запрету вывоза за пределы России сахара белого и сахара-сырца до 31 августа, а также пшеницы, меслина, ржи, ячменя и кукурузы до 30 июня текущего года. Вывоз зерна в пределах квоты по отдельным лицензиям будет разрешен», - написала вице-премьер.

Она уточнила, что для партнеров по Евразийскому экономическому союзу вывоз сахара будет возможен по отдельным решениям Минсельхоза.