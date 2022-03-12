Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоганна совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил, что ему необходимо поддерживать дружеские отношения как с Владимиром Путиным, так и Владимиром Зеленским.

Он подчеркнул, что Анкара продолжит добиваться соглашения о прекращении огня на территории Украины и добавил, что обсудил ситуацию с Шольцем, и назвал вопрос нынешних российско-украинских отношений важной темой мировой повестки дня.

Новость дополняется.