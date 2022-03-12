В Румынии в муниципалитете Думитра, чуть более 100 километров к югу от украинской границы, упал беспилотник. Предполагается, что это летательный аппарат РФ, пишет PTC.

«Неизвестный дрон приземлился на лужайке возле дома одного из жителей района Быстрица-Несеуд в Восточных Карпатах. Он и сообщил об этом в полицию.

Представители правоохранительных органов утверждают, что речь идет об авиамодели, миниатюрном самолете без распознавательного оборудования или знаков», - сообщает издание.

По данным издания, по фото специалисты определили, что это российская модель Орлан-10, которая используется для сбора разведывательных данных и определения целей. Его активно начали использовать в России с 2014 года.

Напомним, что ранее в Загребе, Хорватия, упал беспилотный аппарат. По предварительной информации, это советский беспилотник Ту-141 Стриж.