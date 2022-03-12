Словакия выслала трех российских дипломатов
МИД Словакии сообщил, что с территории страны высылают трех российских дипломатов. Их имена пока не раскрываются, пишет Reuters.
Отмечается, что Братислава приняла решение о высылке трех сотрудников российского посольства на основании информации от спецслужб.
«Министерство иностранных дел одновременно настоятельно призывает посольство Российской Федерации, чтобы его представители осуществляли свою деятельность в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических отношениях», - говорится в сообщении ведомства.