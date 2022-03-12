Минобороны России пригрозило ударом по предприятиям ОПК Украины

«Российские военные выведут из строя предприятия украинского Оборонно-промышленного комплекса в ответ на ракетный удар по Донецку «Точкой-У», в результате которого, по данным оборонного ведомства России, погибли 20 человек». Об этом заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Он призвал граждан Украины, которые работают на таких предприятиях или живут вблизи них, покинуть потенциально опасные зоны.

Также Конашенков рассказал, что утром в понедельник, 14 марта, был нанесен удар по объектам военной инфраструктуры Украины.

«В результате были выведены из строя узлы связи, ретрансляции и коммутации в некоторых населенных пунктах. А на территории завода «Антонов» вблизи Киева уничтожен крупный склад боеприпасов к реактивным системам залпового огня. Кроме того, днем сбили два беспилотника и поразили 86 объектов ВСУ, в том числе четыре пункта управления и узла связи, три склада боеприпасов и ГСМ, 68 мест скопления боевой техники», - сказал представитель Минобороны России.