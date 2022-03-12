Офис Зеленского утверждает, что Россия заняла оборону под Киевом и Харьковом
«Ситуация в Украине остается контролируемой военно-политическим руководством страны. Вооруженные силы Украины наносят удары по противнику в зонах его сосредоточения». Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович, передает Интерфакс-Украина.
По его словам, ВС России определились с основными направлениями оперативных усилий.
«Это, во-первых, зона ООС, город Мариуполь, и город Николаев. В Киевской, Черниговской, Сумской и Харьковской областях ситуация остается более спокойной, часть своих войск противник перебрасывает на юг или на восток страны, в те операционные районы», - рассказал Арестович.
Он подчеркнул, что на севере Украины и под Харьковом российские войска перешли к обороне.
«Россияне становятся в оборону, мы наносим по нему удары, и наступательных действий он не предпринимает. В течение суток отлично отработали наши Воздушные силы, согласно их докладу, и сбили по меньшей мере семь летательных аппаратов противника, из них четыре самолета, два вертолета, один беспилотник, и количество крылатых ракет, которое устанавливается», - отметил советник главы Офиса Зеленского.