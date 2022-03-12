Офис Зеленского утверждает, что Россия заняла оборону под Киевом и Харьковом

«Ситуация в Украине остается контролируемой военно-политическим руководством страны. Вооруженные силы Украины наносят удары по противнику в зонах его сосредоточения». Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович, передает Интерфакс-Украина.

По его словам, ВС России определились с основными направлениями оперативных усилий.

«Это, во-первых, зона ООС, город Мариуполь, и город Николаев. В Киевской, Черниговской, Сумской и Харьковской областях ситуация остается более спокойной, часть своих войск противник перебрасывает на юг или на восток страны, в те операционные районы», - рассказал Арестович.