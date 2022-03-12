Шольц: Россия с каждым днем отдаляется от мирового сообщества

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что с каждым днем боевых действий в Украине Россия становится все дальше от мирового сообщества. Об этом он сказал в ходе совместной пресс-конференции с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает ТАСС.

Канцлер ФРГ добавил, что Украина имеет право защищать свои территории и что запрет в проливах Босфор и Дарданеллы на проход военных кораблей станет важным вкладом в деэскалацию конфликта в Украине.

Он также сообщил, что они с президентом Турции Тайипом Эрдоганом едины во мнении о необходимости достижения перемирия в Украине.