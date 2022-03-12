Евросоюз согласовал четвертый пакет санкций против России

Европейский союз согласовал четвертый пакет санкций против России, передает Gazeta.ru со ссылкой на французскую миссию, председательствующей в Совете ЕС.

Отмечается, что санкции направлены против физлиц и организаций, причастных к военным действиям в Украине, а также ряда секторов российской экономики.

В заявлении также говорится, что ЕС обратился во Всемирную торговую организацию с просьбой приостановить рассмотрение кандидатуры Беларуси на присоединение, а также приостановке для России режима наибольшего благоприятствования.

Ранее сообщалось, что ЕС собирается ввести новые санкции против «Роснефти», «Транснефти» и «Газпром нефти». По предварительным данным, компаниям грозит запрет на инвестиции, который заморозит финансирование ЕС проектов по добыче всех видов ископаемого топлива.