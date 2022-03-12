Кулеба поговорил с Абдоллахианом перед его поездкой в Москву
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с иранским министром Хоссейном Амиром Абдоллахианом перед завтрашним его визитом в Москву.
МИД Украины отмечает, что главной темой разговора стала война России против Украины.
Отмечается, что Кулеба попросил главу иранского МИД передать Кремлю свое сообщение с требованием о прекращении огня.
«Говорил с иранским министром Хоссейном Амиром Абдоллахианом накануне его визита в Москву. Иран против войны в Украине, поддерживает мирное решение. Я попросил передать в Москве свое сообщение: Россия должна прекратить бомбардировки мирных жителей, соблюдать режим прекращения огня и выйти из Украины», - заявил Кулеба.