Правящая партия России предложила ввести уголовное наказание за исполнение санкций Запада

«Мы только что приняли поправки, которые установили административную и уголовную ответственность за призывы к санкциям против российских лиц. В то же время считаю, что факты следования иностранным санкциям внутри страны являются косвенным свидетельством их поддержки. Иначе как предательством это называть нельзя», - приводит слова Турчака пресс-служба единороссов в понедельник.

Партия «Единая Россия» предлагает установить уголовную ответственность для руководства компаний за исполнение санкций, введенных в отношении РФ западными странами. Об этом сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак, пишет ТАСС.

По его словам, партия предлагает «установить жесткую, в том числе уголовную ответственность таких субъектов [бизнеса], их руководителей за следование и исполнение санкций Запада». «За фактически прямое пособничество ухудшению экономической ситуации. В ближайшее время «Единая Россия» подготовит соответствующие поправки», - отметил Турчак.

Он напомнил, что на фоне «западной санкционной истерии фиксируются случаи, когда российские компании, в том числе компании с государственным участием, отказываются от работы с санкционными банками и предприятиями под предлогом, что они сами рискуют попасть под санкции». «Ситуацией пользуются и недобросовестные конкуренты – они активно распространяют призывы не работать с компаниями под санкциями», - подчеркнул Турчак.