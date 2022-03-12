Пашинян и Блинкен обсудили ситуацию на границе Азербайджана с Арменией

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном, передают армянские СМИ.

В ходе разговора стороны обменялись мнениями о демаркации и делимитации границы между Арменией и Азербайджаном, возможности разблокирования коммуникаций в регионе, а также продолжающемся диалоге между Арменией и Турцией.

Были также обсуждены процессы, происходящие на международной арене, в том числе ситуация в Украине.