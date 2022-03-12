Российское вторжение в Украину предопределило судьбу Финляндии

62% жителей Финляндии поддерживают вступление страны в НАТО, 16% респондентов высказались против, а остальные затруднились ответить. Об этом сообщает телекомпания Yle со ссылкой на Taloustutkimus.

«Популярность членства в НАТО быстро выросла за две недели, причем как среди мужчин, так и среди женщин. Среди женщин «за» – 53%, среди мужчин – более 70%», - отметила Yle.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что главы МИД Североатлантического альянса достигли договоренности о расширении сотрудничества блока с Финляндией и Швецией. По его словам, теперь эти две страны будут участвовать во всех консультациях организации по украинскому кризису.